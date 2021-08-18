ВИДЕО. Ред Булл Зальцбург вырвал победу у Брондбю в квалификации ЛЧ

17 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Австрийский Ред Булл Зальцбург одержал победу над Брондбю (2:1). Победный гол был забит на 90-й минуте.
Команда из Дании через неделю попробует отыграться на своем поле.
Лига чемпионов 2021/22
4-й раунд квалификации. Первый матч
Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания) – 2:1
Голы: Адейеми, 56, Ааронсон, 90 – Ульре, 4
ГОЛ! 0:1. Ульре, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Адейеми, 56 мин.
ГОЛ! 2:1. Ааронсон, 90 мин
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Зальцбург).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Зальцбург).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Уре (Брондбю).
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Источник — Sport.ua
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В начале атаки, в которой они забивали ответный гол (перед первым ударом) БЫЛ оффсайд у двух их игроков!
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