Зальцбург
2 : 1
Брондбю
17.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Ред Булл Зальцбург вырвал победу у Брондбю в квалификации ЛЧ

Команда из Дании через неделю попробует отыграться на своем поле

  • 18.08.2021 00:12
  • 408 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ред Булл Зальцбург вырвал победу у Брондбю в квалификации ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Австрийский Ред Булл Зальцбург одержал победу над Брондбю (2:1). Победный гол был забит на 90-й минуте.

Команда из Дании через неделю попробует отыграться на своем поле.

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания) – 2:1

Голы: Адейеми, 56, Ааронсон, 90 – Ульре, 4

ГОЛ! 0:1. Ульре, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Адейеми, 56 мин.

ГОЛ! 2:1. Ааронсон, 90 мин

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Зальцбург).
56' ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Зальцбург).
4' ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Уре (Брондбю).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.08.2021 00:38
    0
    А Зальцбург тянут за уши!
    В начале атаки, в которой они забивали ответный гол (перед первым ударом) БЫЛ оффсайд у двух их игроков!
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