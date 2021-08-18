Зальцбург
2 : 1
Брондбю
17.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ред Булл Зальцбург – Брондбю – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации ЛЧ

  • 18.08.2021 02:45
  • 74 просмотра
  • 0 комментариев
Ред Булл Зальцбург – Брондбю – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал победу над «Брондбю» (2:1).

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания) – 2:1

Голы: Адейеми, 56, Ааронсон, 90 – Ульре, 4

ГОЛ! 0:1. Ульре, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Адейеми, 56 мин.

ГОЛ! 2:1. Ааронсон, 90 мин

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Зальцбург).
56' ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Зальцбург).
4' ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Уре (Брондбю).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности