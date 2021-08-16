В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2. 31-летний украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90-й минуте встречи.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник — Sport.ua
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