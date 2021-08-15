В воскресенье, 15 августа, в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм».
Стартовый свисток рефери Мартина Аткинсона из Лидса прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Ньюкасл – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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