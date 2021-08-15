1-й тур
Ньюкасл
2 : 4
Вест Хэм
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм одолел Ньюкасл, дважды проигрывая по ходу матча

Ярмоленко вышел на замену на 90-й минуте встречи

  • 15.08.2021 17:59
  • 1454 просмотра
  • 2 комментария
Вест Хэм одолел Ньюкасл, дважды проигрывая по ходу матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 августа, «Вест Хэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2. В первом тайме «Вест Хэм» проигрывал со счетом 0:1 и 1:2, но нашел в себе силы переломить ход встречи.

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену вместо Джаррода Боуэна на 90-й минуте встречи.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм» — 2:4
Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 41 — Соучек, 19, 63, Бенрахма, 53, Антонио, 66

«Ньюкасл»: Вудмен — Кларк, Фернандес, Крафт (Лонгстафф, 84), Ритчи, Шелви (Фрэйзер, 70), Альмирон, Хэйден, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 85).
«Вест Хэм»: Фабианьски — Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Джонсон, 90), Бенрахма (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).
Предупреждение: Шелви (51).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andre066
    online
      Andre066, 15.08.2021 18:21
    -1
    Даже выпустили? Прогресс большой!
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    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 18:17
    -1
    Почти хоккей - 2:4 (2:1, 0:3), и "боевые" у Ярмоленко за 4 мин. игры.
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