Вест Хэм одолел Ньюкасл, дважды проигрывая по ходу матча

В воскресенье, 15 августа, «Вест Хэм» на выезде обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2. В первом тайме «Вест Хэм» проигрывал со счетом 0:1 и 1:2, но нашел в себе силы переломить ход встречи.
31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на замену вместо Джаррода Боуэна на 90-й минуте встречи.
«Ньюкасл» — «Вест Хэм» — 2:4
Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 41 — Соучек, 19, 63, Бенрахма, 53, Антонио, 66
«Ньюкасл»: Вудмен — Кларк, Фернандес, Крафт (Лонгстафф, 84), Ритчи, Шелви (Фрэйзер, 70), Альмирон, Хэйден, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 85).
«Вест Хэм»: Фабианьски — Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Джонсон, 90), Бенрахма (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).
Предупреждение: Шелви (51).
Источник — Sport.ua
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