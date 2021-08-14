В воскресенье, 15 августа, в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Мартина Аткинсона из Лидса прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

В городе на севере Англии редко бывают погожие деньки, однако и местный футбольный клуб по ходу прошлого сезона не так уж часто радовал местную публику своей успешной игрой. С момента возвращения «сорок» в АПЛ прошло уже пять сезонов, однако выше 10-й строчки с того момента они еще никогда за этот период не поднимались. К слову, именно на этой позиции ими и был завершен прошлый розыгрыш национального первенства, что стало повторением достижения, если таковым этот результат можно считать для четырехкратных чемпионов страны, сезона-2017/18.

Английское первенство в его современном формате построено таким образом, что для достижения прогресса в своих результатах, командам необходимо проводить взвешенную, но достаточно активную работу на трансферном рынке во время межсезонья. Команда Стива Брюса соответствовала данным параметрам лишь наполовину: все лидеры были сохранены, но одним лишь дорогостоящим приобретением Джо Уиллока из лондонского «Арсенала» (почти 30 млн евро) все проблемные зоны команды точно закрыть невозможно.

Вест Хэм

Что же касается подопечных Дэвида Мойеса, то шотландец в очередной раз, по всей видимости, сумел показать магию обаяния своих тренерских задумок, раз его не выставили за дверь после сезона, в котором команда фактически заняла позицию в два раза ниже, чем годом до этого (12-е место против 6-го в сезоне-2019/20). Впрочем, в нашем мире все относительно, поэтому однократное достижение фактически рекордной вершины в новейшей истории клуба, на фоне регулярных мест в нижней половине турнирной таблицы, стоит скорее считать исключением из правил.

По всей видимости, наставник команды был доволен имевшимися в его распоряжении футболистов, а иначе, как тогда можно объяснить аналогичную «Ньюкаслу» скромную работу «молотобойцев» на трансферном рынке? Безусловно, костяк у «железных» уже сформировался достаточно стабильный, а проведший на высоком уровне чемпионат Европы-2020 украинский нападающий Андрей Ярмоленко лишь может мечтать о том, чтобы стать его частью. К слову, у украинца есть прекрасный шанс зарекомендовать себя – Мойес имеет впечатлительный характер, а позитивный ореол вокруг своей персоны наш соотечественник уже создал.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Вудман – Кларк, Фернандес, Крафт – Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Альмирон, Мерфи – Уилсон, Жоэлинтон.

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Диоп, Доусон, Цоуфал – Райс, Форналс, Соучек – Бенрахма, Антонио, Ярмоленко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, предстоящий поединок должен оказаться результативным, однако «Вест Хэм» имеет немногим больше шансов на победу. Нашей ставкой будет позиция – «Вест Хэм» не проиграет и ТБ 2.5 по линии Parimatch.

15 августа, воскресенье