В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Норвич» со счетом 3:0.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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