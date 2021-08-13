В субботу, 14-го августа, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже состоится матч первого тура чемпионата Англии между местным «Норвичем» и «Ливерпулем». Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Андре Марринер.
«Норвич»
Победитель прошлого сезона Чемпионшипа настроен решительно. «Канарейки» хотят закрепить в английской Премьер-лиги и по возможности выступить, как можно лучше. Состав у команды Даниеля Фарке, по сравнению с другими командами, оставляет желать лучшего, но думается, что команда сможет дать бой абсолютно любому сопернику. «Ливерпуль» не исключение.
В последнем товарищеском матче «Норвич» крупно уступил «Ньюкаслу», но до этого было четыре победы кряду, поэтому форму команды определят только стартовые туры. Точно не поможет «канарейкам» в этом матче Сэмюэль Бирам. Также под вопросом участие во встрече Тодда Кантвелла, Бали Мумбы, Пшемыслава Плахеты, Милота Рашицы, Лукаса Руппа, Джордана Хьюджилла, Гранта Хэнли и Онеля Эрнандеса. Существенные потери, которые делают шансы «Норвича» на успех в этом матче еще меньше.
«Ливерпуль»
Третья команда по итогам минувшего сезона АПЛ в этом сезоне намерена вернуть чемпионство. Подопечные Юргена Клоппа даже в товарищеских матчах показали свои амбиции, уступив лишь в одном поединке из восьми – «Герте». Этим летом «Ливерпуль» подписал одного футболиста. Состав команды пополнил защитник Ибраима Конате, ранее выступавший за «РБ Лейпциг». В целом же, состав команды остался прежним.
«Ливерпулю» важно стартовать с победы. Мерсисайдцы являются однозначными фаворитами противостояния и никакой другой исход, кроме как победного, их не устроит. Не поможет команде Клоппа в этой игре травмированный Эндрю Робертсон. Также под вопросом выход на поле Джордана Хендерсона.
История встреч
Соперники встречались на поле 64 раза. 34 победы на счету «Ливерпуля», 14 ничейных исходов и 14 викторий «Норвича».
Последний очный матч «Норвич» и «Ливерпуль» провели 15 февраля 2020 года. Тогда мерсисайдцы на выезде добыли минимальную победу благодаря голу Садио Мане.
Ориентировочные составы
«Норвич»: Крул, Ааронс, Айда, Гибсон, Гилмур, Дауэлл, Леес-Мелу, Омобамиделе, Рупп, Циммерманн, Яннулис.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Милнер, Кейта, Эллиот, Салах, Мане, Жота.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.
14 августа, суббота
|«Норвич» – «Ливерпуль»
|Норидж. Стадион «Кэрроу Роуд». 19:30
|ТВ-трансляция - Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 0:2
Источник — Sport.ua
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