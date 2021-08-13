В субботу, 14-го августа, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже состоится матч первого тура чемпионата Англии между местным «Норвичем» и «Ливерпулем». Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Андре Марринер.

«Норвич»

Победитель прошлого сезона Чемпионшипа настроен решительно. «Канарейки» хотят закрепить в английской Премьер-лиги и по возможности выступить, как можно лучше. Состав у команды Даниеля Фарке, по сравнению с другими командами, оставляет желать лучшего, но думается, что команда сможет дать бой абсолютно любому сопернику. «Ливерпуль» не исключение.

В последнем товарищеском матче «Норвич» крупно уступил «Ньюкаслу», но до этого было четыре победы кряду, поэтому форму команды определят только стартовые туры. Точно не поможет «канарейкам» в этом матче Сэмюэль Бирам. Также под вопросом участие во встрече Тодда Кантвелла, Бали Мумбы, Пшемыслава Плахеты, Милота Рашицы, Лукаса Руппа, Джордана Хьюджилла, Гранта Хэнли и Онеля Эрнандеса. Существенные потери, которые делают шансы «Норвича» на успех в этом матче еще меньше.

«Ливерпуль»

Третья команда по итогам минувшего сезона АПЛ в этом сезоне намерена вернуть чемпионство. Подопечные Юргена Клоппа даже в товарищеских матчах показали свои амбиции, уступив лишь в одном поединке из восьми – «Герте». Этим летом «Ливерпуль» подписал одного футболиста. Состав команды пополнил защитник Ибраима Конате, ранее выступавший за «РБ Лейпциг». В целом же, состав команды остался прежним.

«Ливерпулю» важно стартовать с победы. Мерсисайдцы являются однозначными фаворитами противостояния и никакой другой исход, кроме как победного, их не устроит. Не поможет команде Клоппа в этой игре травмированный Эндрю Робертсон. Также под вопросом выход на поле Джордана Хендерсона.

История встреч

Соперники встречались на поле 64 раза. 34 победы на счету «Ливерпуля», 14 ничейных исходов и 14 викторий «Норвича».

Последний очный матч «Норвич» и «Ливерпуль» провели 15 февраля 2020 года. Тогда мерсисайдцы на выезде добыли минимальную победу благодаря голу Садио Мане.

Ориентировочные составы

«Норвич»: Крул, Ааронс, Айда, Гибсон, Гилмур, Дауэлл, Леес-Мелу, Омобамиделе, Рупп, Циммерманн, Яннулис.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Милнер, Кейта, Эллиот, Салах, Мане, Жота.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

14 августа, суббота