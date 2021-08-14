1-й тур
Норвич
0 : 3
Ливерпуль
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль стартовал в сезоне АПЛ с уверенной победы

Три гола в ворота «Норвича»

  • 14.08.2021 21:31
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Ливерпуль стартовал в сезоне АПЛ с уверенной победы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль, который летом не был активным на трансферном рынке, открыл сезон АПЛ уверенной победой над Норвичем со счетом 3:0.

Отметим возвращение в официальном матче защитника Вирджила ван Дейка, который восстановился после травмы колена.

Чемпионат Англии. 1-й тур

Норвич - Ливерпуль 0:3
Голы: Жота, 26, Фирмино, 65, Салах, 74

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Ганнолис, Гилмор, Рупп, Лис-Мелу, Кантвелл (Доуэлл, 86), Рашица (Саржент, 77), Пукки (Уче, 77)

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Кейта (Эллиотт, 83), Чемберлен (Фабиньо, 61), Милнер, Салах, Мане, Жота (Фирмино, 61)

Другие результаты тура

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Источник — Sport.ua

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