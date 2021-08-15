В поединке 2-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Страсбур» со счетом 4:2.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
|81'
|Александер Джику (Страсбург) получает красную карточку.
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Страсбург).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Страсбург).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
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Источник — MEGOGO
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