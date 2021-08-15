2-й тур
ПСЖ
4 : 2
Страсбург
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Страсбур – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор второго тура чемпионата Франции

  • 15.08.2021 08:55
  • 223 просмотра
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ПСЖ – Страсбур – 4:2. Видео голов и обзор матча
© ПСЖ

В поединке 2-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Страсбур» со счетом 4:2. 

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
81' Александер Джику (Страсбург) получает красную карточку.
64' ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Страсбург).
53' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Страсбург).
27' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (ПСЖ).
26' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
3' ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
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Источник — MEGOGO

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