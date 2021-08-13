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Страсбург
14.08.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

ПСЖ - Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Хозяева должны играючи подтвердить свой статус фаворита

  • 13.08.2021 13:53
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ПСЖ - Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© ПСЖ / автор неизвестен

В субботу, 14 августа, в Париже на арене «Парк де Пренс» состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором столичный «ПСЖ» примет «Страсбург». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

«ПСЖ»

 

Команда Маурисио Почеттино по итогам предыдущего чемпионата Франции лишилась чемпионского титула, которым она владела три предыдущих сезона. Желая вновь стать лучшим в Лиге 1, а также добиться значимых достижений в Европе, летом «ПСЖ» активно поработал на трансферном рынке. Клуб подписал свободных агентов Серхио Рамоса, Джанлиуджи Доннарумму, Джорджиньо Вейналдума и Лионеля Месси. Кроме этого были куплены Ашраф Хакими и Данило Перейра.

Получается, в настоящий момент в расположении у аргентинского наставника парижан есть почти два равноценных состава. Но это лишь в теории. Еще не готов к сезону Месси, в лазарете находится Рамос, под вопросом значится участие в матче Берната и Гуэйе. Впрочем, в «ПСЖ» с лихвой хватит исполнителей всех отсутствующих заменить.

В рамках летней подготовки команда провела пять спаррингов. Она обыграла «Ле Ман» (4:0), немецкий «Аугсбург» (2:1) и «Орлеан» (1:0), а также дважды отметилась ничьими – с «Шамбли» (2:2) и с «Севильей» (2:2).

На почин сезона «ПСЖ» упустил возможность в который уже раз выиграть Суперкубок страны. В матче за трофей он уступил 0:1 действующему чемпиону «Лилль». В 1-м же туре Лиги 1 сезона-2021/2022 подопечные Почеттино смогли взять три очка, обыграв в гостях вернувшийся в элиту Труа – 2:1.

«Страсбург»

 

В итоговой турнирной таблице чемпионата Франции-2020/2021 «Страсбург» расположился на 15 позиции. В 34 матчах он набрал 42 очка (11 побед, 9 ничьих, 18 поражений). Это оказалось лишь на два пункта больше, чем у «Нанта», который возглавил тройку неудачников, отправившихся в Лигу 2.

Готовясь к новой кампании, подопечные Жюльена Штефана приняли участие в шести контрольных поединках. В трех встречах они проиграли («Базель» Швейцария – 0:1, «Сьон» Швейцария – 0:1, «Фрайбург» Германия – 1:2), один раз довольствовались ничьей («Янг Бойз» Швейцария – 2:2) и дважды победили («Айнтрахт» Франкфурт, Германия – 2:1, «Фрайбург» Германия – 2:1).

Начал новый чемпионат Франции «Страсбург» с домашнего поединка против «Анжера», и ничего не смог поделать с победным настроем гостей – 0:2.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «ПСЖ» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.21 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«ПСЖ»: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Абду Диалло, Вейналдум, Гуэйе, Верратти, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Страсбург»: Селс – Фила, Перрин, Джику, Каси, Уорис, Бельгард, Льенар, Томассон, Ажорк, Хабиб Диалло.

14 августа, суббота

«ПСЖ» – «Страсбург»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 3:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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