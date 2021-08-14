В субботу, 14 августа, в Париже на арене «Парк де Пренс» состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором столичный «ПСЖ» примет «Страсбург». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.
Матч в прямом эфире можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
ПСЖ – Страсбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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