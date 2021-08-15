Пока без Месси. ПСЖ одолел Страсбур в чемпионате Франции

В поединке 2-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Страсбур» со счетом 4:2. «Лилль» на своем поле крупно уступил «Ницце» со счетом 0:4.
Чемпионат Франции. 2-й тур.
ПСЖ – «Страсбур» – 4:2
Голы: Икарди (3), Мбаппе (25), Дракслер (27), Сарабия (86) – Гамейро (53), Ажорк (64).
Удаление: Джику (81).
ПСЖ: Навас, Хакими, Керер, Диалло, Вейналдум (Рафинья, 88), Эбимбе (Перейра, 60), Дракслер (Сарабия, 70), Икарди (Калимуэндо, 88), Мбаппе.
«Страсбур»: Филя (Каси, 63), Джику, Сиссоко, Лиэнар, Ахолу (Томассон, 42), Белльгард, Гамейро (Уорис, 76), Ажорк (Диалло, 76).
«Лилль» – «Ницца» – 0:4
Голы: Дольберг (1, 64), Будауи (5), Гуири (45, пенальти).
«Лилль»: Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Языджи (Онана, 65), Иконе (Дэвид, 46), Веа (Лихаджи, 64), Йылмаз, Бамба.
«Ницца»: Аталь (Лотомба, 67), Будауи (Маолида, 57), Лемина (Тюрам, 74), Росарио, Дольберг (Ндойе, 66), Гуири, Клюйверт (Камара, 73).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ницца).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Ницца).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Ницца).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Ницца).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Ницца).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.