2-й тур
Лилль
0 : 4
Ницца
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пока без Месси. ПСЖ одолел Страсбур в чемпионате Франции

«Лилль» дома провалился в матче против «Ниццы»

  • 15.08.2021 01:23
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Пока без Месси. ПСЖ одолел Страсбур в чемпионате Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Страсбур» со счетом 4:2. «Лилль» на своем поле крупно уступил «Ницце» со счетом 0:4.

Чемпионат Франции. 2-й тур.

ПСЖ – «Страсбур» – 4:2

Голы: Икарди (3), Мбаппе (25), Дракслер (27), Сарабия (86) – Гамейро (53), Ажорк (64).

Удаление: Джику (81).

ПСЖ: Навас, Хакими, Керер, Диалло, Вейналдум (Рафинья, 88), Эбимбе (Перейра, 60), Дракслер (Сарабия, 70), Икарди (Калимуэндо, 88), Мбаппе.

«Страсбур»: Филя (Каси, 63), Джику, Сиссоко, Лиэнар, Ахолу (Томассон, 42), Белльгард, Гамейро (Уорис, 76), Ажорк (Диалло, 76).

«Лилль» – «Ницца» – 0:4

Голы: Дольберг (1, 64), Будауи (5), Гуири (45, пенальти).

«Лилль»: Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Языджи (Онана, 65), Иконе (Дэвид, 46), Веа (Лихаджи, 64), Йылмаз, Бамба.

«Ницца»: Аталь (Лотомба, 67), Будауи (Маолида, 57), Лемина (Тюрам, 74), Росарио, Дольберг (Ндойе, 66), Гуири, Клюйверт (Камара, 73).

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ницца).
64' ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Ницца).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Ницца).
6' ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Ницца).
2' ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Ницца).
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Источник — Sport.ua

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