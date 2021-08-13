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Ман Юнайтед
0 : 0
Лидс
14.08.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед - Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Красные дьяволы» начинают новый сезон АПЛ

  • 13.08.2021 17:35
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Манчестер Юнайтед - Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Второй игровой день нового сезона АПЛ откроет, пожалуй, самый интересный матч субботы – «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Лидс». Поединок начнется в 14:30 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед»

Прошлый сезон для «Манчестер Юнайтед» получился довольно солидным, но безтрофейным. В Лиге Европы команда в финале в драматичной серии пенальти проиграла «Вильярреалу», а в АПЛ финишировала второй. При этом ни о какой реальной борьбе за чемпионство не было и речи – от своих соседей из «Сити» команда Оле Гуннара Сульшера отстала на целых 12 баллов.

Работу «Красных дьяволов» на летнем трансферном рынке можно описать одним словом – точечная. Никого из важны игроков не потеряли, но и приобретений немного. Группу атаки усилили звездой «Боруссии» Дортмунд Джейдоном Санчо, а в ближайшее время должен быть подписан и центральный защитник «Реала» Рафаэль Варан. При чем, что не характерно для «Ман Юнайтед» последних лет, оба были/будут подписаны за вполне разумные как для игроков такого уровня деньги.

Сложно сказать, достаточно ли такого усиления будет для того, чтобы навязать реальную борьбу тому же «Сити», «Челси» и «Ливерпулю» за чемпионство. Но то, что по итогам нынешнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» станет сильнее, чем был – однозначно.

Рынок рынком, а свои притязания на титул команде Сульшера надо доказывать на футбольном поле. Уже в первом туре «Ман Юнайтед» ждет непростое испытание – «Лидс» Марсело Бьелсы.

«Лидс»

Прошлый сезон был для «Лидса» знаменательным – клуб вернулся в АПЛ после 16-летней паузы. И после возвращения команда запомнилась не только колоритом Марсело Бьелсы, но и очень приличной игрой и реальной борьбой за место в еврокубках. Сходу пробиться в Европу не удалось, однако девятое место – лучший результат новичка в АПЛ со времен «Ипсвича» образца 2001 года.

В новом сезоне перед «Лидсом» снова стоит задача попасть в еврокубки, однако на трансферном рынке клуб пока что ведет себя довольно скромно. Никого из лидеров не потеряли, но и серьезных подписаний всего два, и оба на левый фланг: у «Барселоны» взяли защитника Хуниора Фирпо, а у «Манчестер Сити» - вингера Джека Харрисона.

Статистика встреч

За свою историю в АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Лидс» встречались между собой 26 раз. Естественно, перевес на стороне МЮ – 14 побед против 4. Еще 8 матчей завершились вничью. Разница голов также в пользу «Красных дьяволов» - 41-19.

Прогноз на противостояние

Явным фаворитом предстоящего матча является «Манчестер Юнайтед», к тому же в пользу хозяев будет фактор домашнего поля, который снова будет иметь существенную роль – на трибуны стадионов АПЛ возвращаются зрители. Наш прогноз – победа «Манчестер Юнайтед», коэффициент – 1,58.

14 августа, суббота

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 14:30
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports Украина +
Арбитр - Пол Тирни
Прогноз Sport.ua – 3:1
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Источник — Sport.ua

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