В матче 1-го тура английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» со счетом 5:1. Хет-трик на свой счет записал португалец Бруну Фернандеш, а француз Поль Погба отдал четыре голевые передачи.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Айлинг (Лидс).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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