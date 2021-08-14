Хет-трик Фернандеша и четыре ассиста Погба помогли МЮ уничтожить Лидс

На «Олд Траффорд» состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Лидс».

«Красные дьяволы» одержали победу со счетом 5:1. Хет-трик на свой счет записал португалец Бруну Фернандеш, а француз Поль Погба отдал четыре голевые передачи. Один гол в активе экс-хавбека донецкого «Шахтера» Фреда.

Стоит отметить, что Погба – седьмой игрок, который сделал четыре голевых передачи в одном матче Премьер-лиги, и первый игрок «Манчестер Юнайтед», сделавший это.

АПЛ. 1-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» – 5:1

Голы: Фернандеш, 31, 54, 60. Гринвуд, 52. Фред, 68. – Эйлинг, 49.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Джеймс (Санчо, 75), Мактомини (Матич, 69), Гринвуд.

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Купер, Стрейк, Даллас, Кох, Харрисон (Элдер Кошта, 69), Клих, Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Саутгемптоном» (22 августа), а за день до этого «Лидс» на своем поле примет «Эвертон».

Турнирная таблица АПЛ