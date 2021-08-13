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Айнтрахт Ф
14.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд - Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

«Шмелям» важно стартовать на своем поле с победы

  • 13.08.2021 12:28
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Боруссия Дортмунд - Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© Твиттер Боруссии Дортмунд / автор неизвестен

В субботу, 14 августа, в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» примет «Айнтрахт» из Франкфурта. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Боруссия» Дортмунд

 

В летнее межсезонье «шмелей» возглавил экс-наставник «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе. Он сменил во главе коллектива Эдина Терзича, под руководством которого команда завершала предыдущий сезон. Терзич, в свою очередь, проработал с «Боруссией» с середины декабря прошлого года, когда в клубе указали на двери швейцарцу Люсьену Фавру.

Предыдущую кампанию в Бундеслиге дортмунды завершили при Терзиче на третьей позиции. Набрав 64 очка, они расположились позади чемпиона – «Баварии» (78 пунктов), и «РБ Лейпциг» (65 баллов). До «быков» команда не добралась самую малость, хотя и закрыла чемпионат серией из семи побед.

На победной волне «Боруссия» стартовала и в межсезонье при Розе, обыграв в первом спарринге «Гисен» (2:0). Впрочем, затем последовали две неудачи в матчах с «Бохумом» (1:3) и испанским «Атлетиком» (0:2). А финальная точка в товарищеских поединках получилась у команды выигрышной – «Болонья» была обыграна 3:0.

На почин нового национального сезона «шмели» размялись в 1/32 финала Кубка Германии, разбив на выезде скромный клуб «Вехен» - 3:0. Автором хет-трика стал Эрлинг Холанд.

«Айнтрахт»

 

Команда Оливера Гласнера в новом сезоне не примет участие в Лиге чемпионов. Это для нее главный итог предыдущего чемпионата Германии, который она завершила на пятой позиции, пропустив вперед себя «Баварию», «РБ Лейпциг», «Боруссию» Дортмунд и «Вольфсбург». Финишировали «орлы» с 60 очками в активе, тогда как у ближайшего клуба из топ-4 – «волков» - в итоге оказался 61 пункт.

Можно сказать, роковыми для «Айнтрахта» стали два поражения и ничья при одной победе в четырех последних турах. Видимо, для команды вдвойне досадно, что в предпоследнем туре она проиграла «Шальке» (3:4), который по итогам чемпионата уверенно вылетел в дивизион ниже.

В рамках подготовки к новому сезону айнтрахтцы провели пять товарищеских матчей. В них они добились трех побед при двух поражениях. Начали «орлы» с 1:3 в игре с «Вехеном», затем обыграли «Зандхаузен» (1:0) и «Гисен» (6:1), но уступили французскому «Страсбуру» (2:3). Завершил «Айнтрахт» программу летних спаррингов победой 2:1 над «Сент-Этьеном» из Франции.

Новый сезон команда Гласнера открыла на минорной ноте, проиграв в первом круге Кубка Германии «Мангейму» - 0:2 на выезде.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Боруссия» Дортмунд в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Боруссия» Дортмунд: Кобель – Пасслак, Эмре Джан, Аканжи, Шульц, Ройс, Беллингхэм, Витцель, Дахуд, Мален, Холанд.

«Айнтрахт»: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика, Да Коста, Роде, Соу, Костич, Юнес Амин, Камада, Борре.

14 августа, суббота

«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»
Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 19:30
ТВ-трансляция – Setanta Sport +
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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