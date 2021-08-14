Дубль и три ассиста Холанда. Боруссия Дортмунд разбила Айнтрахт

В рамках 1-го тура нового сезона немецкой Бундеслиги состоялся еще один матч.
Дортмундская «Боруссия» в домашних стенах крупно обыграла «Айнтрахт» из Франкфурта, Эрлинг Холанд забил два гола.
Бундеслига. Первый тур
«Боруссия Д» – «Айнтрахт Ф» – 5:2
Голы: 1:0 – 23 Ройс, 1:1 – 27, автогол Пасслак, 2:1 – 32 Азар, 3:1 – 34 Холанд, 4:1 – 58 Рейна, 5:1 – 70 Холанд.
«Боруссия Д» – Кобель, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц, Азар (Мален, 73), Дауд, Рейна (Мукоко, 87), Беллингем (Дилэйни, 73), Пасслак, Ройс (Тиггес, 87), Холанд.
«Айнтрахт Ф» – Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ильзанкер (Ленц, 46), Ндика, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86), Соу, Камада (Хеуге, 46), Баркок (Линдстрем, 46), Борре.
Источник — Sport.ua
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