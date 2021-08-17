В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 5:2.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Йенс Хауге (Айнтрахт Ф).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Боруссия Д).
|27'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Феликс Пасслак (Боруссия Д).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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