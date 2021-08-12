Отключили свет и отобрали ворота. У России потеря: Рубин проиграл Ракуву

В Европе 12 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Россия потеряла один клуб в еврокубках. Казанский «Рубин» дома проиграл в экстратаймах польскому «Ракуву» (0:1 д.в.) Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0, тогда у казанцев курьезно отклеились номера на игровой форме.

В ответном поединке в Казани игра перешла в дополнительное время, и на 111-й минуте «Рубин» в меньшинстве пропустил от «Ракува» единственный гол, а на 120+2 минуте не реализовал пенальти и выбыл из еврокубков.

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун рассказал о неприятной ситуации перед матчем: «Не ожидал, что во время тренировки перед игрой у нас погаснет свет и отберут ворота».

Журналист Дмитрий Губерниев: «Леонид Слуцкий, ждем дружно шутки и репризы про польскую футбольную деревню, которая уверенно обыграла «Рубин»!»

Польский клуб вышел в Q4, где встретится с «Гентом» из Бельгии, который выиграл у клуба РФШ из Латвии (2:2 дома, 1:0 в гостях). Украинский хавбек Роман Безус оказался вне заявки.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа

Рубин (Россия) – Ракув (Польша) – 0:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Гутковскис, 111.

Незабитый пенальти: Хакшабанович, 120+2 (Рубин)

Удаление: Самошников, 106 (Рубин).

РФШ (Латвия) – Гент (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Окуму, 73.