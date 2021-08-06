Ракув
0 : 0
Рубин Казань
05.08.2021, FT

ФОТО. Отклеились номера! У Рубина возникла неожиданная проблема в еврокубке

Курьезная ситуация возникла в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций

  • 06.08.2021 01:55
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ФОТО. Отклеились номера! У Рубина возникла неожиданная проблема в еврокубке
© Матч ТВ

Курьезная ситуация возникла в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций между польской командой «Ракув» и российским «Рубином» (0:0).

Футболисты команды из Казани вышли на игру в новой золотистой форме, однако та не выдержала дождя, и с футболок начали отклеиваться буквы и цифры. В твиттере клуба пошутили: «Играйте на за фамилию на спине, а за эмблему на груди».

Ситуацию пришлось исправлять, и в ход пошли фломастеры. По поводу нарисованных номеров в Твиттере написали: «Ждем, что что-то начнет вырисовываться в атаке!»

Когда судья фломастеры забраковал, в ход пошла даже изолента!

Пресс-служба «Рубина»: «Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины».

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Источник — Sport.ua

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