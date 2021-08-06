ФОТО. Отклеились номера! У Рубина возникла неожиданная проблема в еврокубке

Курьезная ситуация возникла в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций между польской командой «Ракув» и российским «Рубином» (0:0).

Футболисты команды из Казани вышли на игру в новой золотистой форме, однако та не выдержала дождя, и с футболок начали отклеиваться буквы и цифры. В твиттере клуба пошутили: «Играйте на за фамилию на спине, а за эмблему на груди».

Ситуацию пришлось исправлять, и в ход пошли фломастеры. По поводу нарисованных номеров в Твиттере написали: «Ждем, что что-то начнет вырисовываться в атаке!»

Когда судья фломастеры забраковал, в ход пошла даже изолента!

Пресс-служба «Рубина»: «Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины».

Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️💚 pic.twitter.com/oGqnCGXSE8 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

Сегодня у нас не всё клеилось, кто-то из игроков был не в форме – нулевая ничья в первом матче с «Ракувом» 😐 pic.twitter.com/P6S5h9KxTZ — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021