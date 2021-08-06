ФОТО. Отклеились номера! У Рубина возникла неожиданная проблема в еврокубке

Курьезная ситуация возникла в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций между польской командой «Ракув» и российским «Рубином» (0:0).
Футболисты команды из Казани вышли на игру в новой золотистой форме, однако та не выдержала дождя, и с футболок начали отклеиваться буквы и цифры. В твиттере клуба пошутили: «Играйте на за фамилию на спине, а за эмблему на груди».
Ситуацию пришлось исправлять, и в ход пошли фломастеры. По поводу нарисованных номеров в Твиттере написали: «Ждем, что что-то начнет вырисовываться в атаке!»
Когда судья фломастеры забраковал, в ход пошла даже изолента!
Пресс-служба «Рубина»: «Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины».
Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️💚 pic.twitter.com/oGqnCGXSE8— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
Спасибо, @premierliga! 🖊 https://t.co/p1QS9YHBLH pic.twitter.com/C7C5T3myyP— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
Сегодня у нас не всё клеилось, кто-то из игроков был не в форме – нулевая ничья в первом матче с «Ракувом» 😐 pic.twitter.com/P6S5h9KxTZ— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
Кстати, в нашем фаншопе вы можете приобрести игровые майки без нанесения или с самодельным принтом! 😏 pic.twitter.com/i5RnacJPRE— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
Коротко о матче #РакувРубин: pic.twitter.com/4wXsX1N0vt— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
Источник — Sport.ua
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