Ракув – Рубин. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Польский коллектив имеет шансы немного поднять нам настроение

  • 05.08.2021 01:06
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Ракув – Рубин. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© facebook.com/RakowCzestochowa

В четверг, 5 августа, в Бельсько-Бяла на Городском стадионе состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют польский «Ракув» и российский «Рубин». Стартовый свисток португальского рефери Жоау Пиньейру прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Ракув»

Из украинских клубов лучше всех ознакомлен с текущим состоянием дел внутри коллектива-представителя наших западных соседей донецкий «Шахтер», так как уже в своем втором товарищеском матче на предсезонных сборах коллектив Роберто Де Дзерби встречался с польским «Ракувом», и досадно уступил 1:2 по итогу. В остальном, мы знаем о действующем обладателе «серебряных» медалей польского чемпионата не так уж и много, однако качественная подготовка к новому футбольному году, в том числе – при помощи матча против «горняков», помогла команде Марека Папшуна завоевать Суперкубок Польши в серии пенальти против «Легии».

Что же касается непосредственно старта сезона, то тут мы можем констатировать явное желание «красно-синих» попасть на групповой этап новосозданного турнира. Этот вывод является вполне логичным, с учетом практически полной ротации в минувшем туре национального первенства, которая обернулась поражением от «Ягелонии» (0:3). На фоне тяжелой победы над литовской «Судувой» по сумме двух встреч (1:0), эта жертва виделась для коллектива Папшуна необходимостью.

«Рубин»

Что же касается казанского коллектива, то времена его сенсационных побед в Лиге чемпионов над каталонской «Барселоной» уже точно остались позади, а сам клуб долгое время барахтался в середине турнирной таблицы национального первенства, но по итогам прошлого сезона сумел занять четвертую строчку, и теперь хочет попасть на групповой этап Лиги конференций.

Судить о силе команды Леонида Слуцкого достаточно сложно, так как даже предсезонные сборы она проводила в исключительной «изоляции» с командами из своей страны, а в еврокубках это и вовсе будет для нее дебютный поединок в сезоне. Однако, стартовые победы над московским «Спартаком» (1:0) и тульским «Арсеналом» (3:0) подсказывают, что «Рубин» сейчас может находиться в хорошей форме. Вот только хватит ли этого для победы над атлетичным, но крайне неопытным польским соперником?

Ориентировочные составы

«Ракув»: Ковачевич – Арсенич, Невулис, Тудор – Кун, Иви, Полетанович, Вдовяк – Цебуля, Гутковскис, Шелонговски.

«Рубин»: Дюпин – Самошников, Уремович, Бегич, Зуев – Хван, Евтич, Шатов – Абильгор, Деспотович, Хакшабанович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Рубин» на чужом поле может вернуться ко своим историческим истокам, и засушить игру, после единственного забитого гола. Нашей ставкой будет позиция – «Рубин» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

5 августа, четверг

«Ракув» – «Рубин»
Бельсько-Бяла. Городской стадион. 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)
Прогноз Sport.ua – 0:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 05.08.2021 01:12
    0
    Tylko Raków!
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