РФШ
0 : 0
Гент
12.08.2021 20:00

РФШ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Судьба тренера бельгийской команды висит на волоске

  • 12.08.2021 03:28
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РФШ – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© kaagent.be

В четверг, 12 августа, в Риге на стадионе «Даугавас» состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют латвийская РФШ и бельгийский «Гент». Стартовый свисток словенского рефери Раде Обренович прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

РФШ

Футбольный клуб из столицы Латвии с причудливым названием «Рижская футбольная школа» сумел добиться действительно выдающегося успеха во время первого противостояния между этими командами на «Геламко Арене», сыграв вничью со счетом 2:2. Если бы пресловутое «правило выездного гола» до сих пор оставалось актуальным в турнирах под эгидой УЕФА, то достижение коллектива австрийского специалиста Виктора Мороза было бы еще существеннее. А так, как и в большинстве первых матчей серии на старте этого сезона, о прошедшей встрече можно попросту забыть.

За выходные РФШ сумели сыграть матч 1/8 финала Кубка Латвии против коллектива, который еще труднее найти на футбольной карте Европы – «Сканстеса», обыграв в гостевых условиях находящихся классом ниже соперников со счетом 2:0. Неплохая разминка перед ответной игрой против «Гента», тем более что таким образом команда Мороза продлила свою серию из поединков с двумя и более забитыми мячами до восьми кряду.

Гент

Даже несмотря на результат первого поединка и попросту отвратительную форму команды Хейна Ванхазебрука на старте сезона, букмекеры не видят «Гент» ни в каком ином статусе, кроме как явного фаворита пары. По большому счету, как бы плохо не выступали «буйволы» после ухода Романа Яремчука, они все равно должны справляться с латвийским соперником, который, к тому же, не сможет задействовать родной стадион «Аркадия» в предстоящей игре из-за несоответствия арены нормам УЕФА для проведения международных матчей.

Проблема в том, что уверенности в успехе некогда сильнейшей команды своей страны сейчас совершенно нет. «Гент» провалился в очередной игре национального первенства в минувший уик-энд, проиграв в гостях «Остенде» (0:1), и с этим багажом должен теперь отправляться в Латвию, где их будет ждать соперник, не знающий поражений уже семь матчей кряду. Предпоследняя команда чемпионата Бельгии, кандидат на прекращение еврокубковой борьбы – Ванхазебрук находится на грани увольнения, поэтому предстоящая игра решит его судьбу.

Ориентировочные составы

РФШ: Черняускас – Пикк, Липушчек, Ягодинскис, Савальниекс – Шимкович, Струмия, Шарич – Сантана, Лемаич, Мичевски.

«Гент»: Болат – Нгадеу-Нгаджи, Окуму, Опери – Годо, Кумс, Оладойе, Кастро-Монтес – Юльсагер – Тиссудали, Бруно.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что кризисный «Гент» должен справляться со своей задачей, но без проблем уехать из Риги у него не получится. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют: Да с коэффициентом 2.05 по линии Parimatch.

12 августа, четверг

РФШ – «Гент»
Рига. «Даугавас». 20:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Раде Обренович (Словения)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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