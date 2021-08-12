Месси – самый высокооплачиваемый игрок в истории Лиги 1

Стало известно, сколько будет зарабатывать новоиспеченный форвард французского ПСЖ Лионель Месси в своем новом клубе.
По информации источника, 34-летний аргентинец будет получать 41 миллион евро в год после уплаты налогов. Лионель станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.
Кроме того, Месси получит подписной бонус в размере 40 млн евро. Таким образом Лионель в общей сложности может заработать более 120 миллионов евро за 24 месяца.
Ранее самым высокооплачиваемым игроком был нападающий ПСЖ Неймар, зарплата которого составляет 36,8 миллионов евро в год.
Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.
Источник — Le Parisien
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Всього лише в 3 рази більше ніж у Зіни!
Виходить Зіна - топчик!
Всього лише в 3 рази більше ніж у Зіни!
Виходить Зіна - топчик!
35 в год, по факту 60 в год, да еще и после налогов (а они во Франции самые большие в мире наверное)....вот кто нас обрадовал так на работе
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