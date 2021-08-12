Месси – самый высокооплачиваемый игрок в истории Лиги 1

Звездный аргентинец будет получать 41 миллион евро в год чистыми

  • 12.08.2021 12:00
  • 3035 просмотров
  • 8 комментариев
Месси – самый высокооплачиваемый игрок в истории Лиги 1
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Стало известно, сколько будет зарабатывать новоиспеченный форвард французского ПСЖ Лионель Месси в своем новом клубе.

По информации источника, 34-летний аргентинец будет получать 41 миллион евро в год после уплаты налогов. Лионель станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.

Кроме того, Месси получит подписной бонус в размере 40 млн евро. Таким образом Лионель в общей сложности может заработать более 120 миллионов евро за 24 месяца.

Ранее самым высокооплачиваемым игроком был нападающий ПСЖ Неймар, зарплата которого составляет 36,8 миллионов евро в год.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

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Источник — Le Parisien

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sokolyk
    online
      sokolyk, 12.08.2021 13:25
    0
    sokolyk, 12.08.2021 13:23
    Ага! А зарплата Неймара - 3 млн в місяць!
    Всього лише в 3 рази більше ніж у Зіни!
    Виходить Зіна - топчик!
    Сам заплутався, у Зіни 1 млн в рік, Зіна таки не топчик...
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 12.08.2021 13:23
    0
    Vlad Rasevski, 12.08.2021 12:12
    5-млн євро в місяць!
    Ага! А зарплата Неймара - 3 млн в місяць!
    Всього лише в 3 рази більше ніж у Зіни!
    Виходить Зіна - топчик!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 12.08.2021 13:08
    +1
    Месси! Лучший футболист мира! И этим все сказано.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.08.2021 13:01
    0
    Vlad Rasevski, 12.08.2021 12:12
    5-млн євро в місяць!
    На свою зарплату Месси может содержать всю УПЛ без Динамо и Шахтера
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    udman1111
      udman1111, 12.08.2021 12:50
    0
    Ну конечно же не за деньгами пошёл скажут его поклонники. Но он стоит таких денег и отобьет для клуба их с лихвой. Да и интересно уж очень увидеть его вне Барселоны, где всё было под него заточено.
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    adidas77
    online
      adidas77, 12.08.2021 12:20
    +2
    Шоб я так жил...
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    Yura Юрий
      Yura Юрий, 12.08.2021 12:12
    +1
    то говорили зарплата
    35 в год, по факту 60 в год, да еще и после налогов (а они во Франции самые большие в мире наверное)....вот кто нас обрадовал так на работе
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 12.08.2021 12:12
    +2
    5-млн євро в місяць!
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