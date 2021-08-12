Барселона должна Месси 39 млн евро

Испанская «Барселона» имеет большой долг перед аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Каталонский клуб должен выплатить Месси бонус за лояльность, который составляет € 39 млн. Данный бонус прописан в истекшем контракте Месси с «Барселоной».

В среду, 11 августа, ПСЖ презентовала своего звездного новичка Лионеля Месси, который перешел из «Барселоны» на правах свободного агента.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.