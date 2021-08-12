Барселона должна Месси 39 млн евро

Игрока уже нет, а долг есть

  • 12.08.2021 07:29
  • 3503 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона должна Месси 39 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Барселона» имеет большой долг перед аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Каталонский клуб должен выплатить Месси бонус за лояльность, который составляет € 39 млн. Данный бонус прописан в истекшем контракте Месси с «Барселоной».

В среду, 11 августа, ПСЖ презентовала своего звездного новичка Лионеля Месси, который перешел из «Барселоны» на правах свободного агента.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

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Источник — El Mundo Deportivo

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Комментарии
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    Trollface
      Trollface, 12.08.2021 07:59
    0
    Барса банкрот.
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