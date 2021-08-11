Сеск ФАБРЕГАС: «Будем очень много работать, чтобы обыграть Шахтер»

Хавбек «Монако» - о противостоянии с «Шахтером»

  • 11.08.2021 20:53
  • 2117 просмотров
  • 1 комментарий
Сеск ФАБРЕГАС: «Будем очень много работать, чтобы обыграть Шахтер»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал победу над пражской «Спартой» и поделился ожиданиями от дуэли с «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

«Спарта» — отличный агрессивный и физически выносливый коллектив, который также обладает высокой степенью организации. В первом тайме они могли нас наказать раз или два, так как малейшие наши ошибки в таком турнире, как Лига чемпионов, всегда близки к фатальным. Нам нужно учиться на этих уроках.

Победа в домашнем матче была важна и с той точки зрения, что придала нам дополнительной уверенности. Наше дело образца прошлого сезона еще не завершено, а выступать в Лиге чемпионов является нашей главной целью. Ближайшие две недели мы будем очень много работать ради того, чтобы обыграть «Шахтер».

Сейчас только начало сезона, поэтому тренер дает мне нагрузку дозировано. Я все еще чувствую, что смогу составить конкуренцию в этой команде, поэтому продолжаю за нее выступать. Я готов к новым вызовам, но все решает наставник».

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Источник — ФК Монако

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 11.08.2021 21:21
    0
    Команда пенсионеров против молодых бразильцев. Кто победит, молодость или опыт.
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