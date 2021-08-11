Сеск ФАБРЕГАС: «Будем очень много работать, чтобы обыграть Шахтер»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал победу над пражской «Спартой» и поделился ожиданиями от дуэли с «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

«Спарта» — отличный агрессивный и физически выносливый коллектив, который также обладает высокой степенью организации. В первом тайме они могли нас наказать раз или два, так как малейшие наши ошибки в таком турнире, как Лига чемпионов, всегда близки к фатальным. Нам нужно учиться на этих уроках.

Победа в домашнем матче была важна и с той точки зрения, что придала нам дополнительной уверенности. Наше дело образца прошлого сезона еще не завершено, а выступать в Лиге чемпионов является нашей главной целью. Ближайшие две недели мы будем очень много работать ради того, чтобы обыграть «Шахтер».

Сейчас только начало сезона, поэтому тренер дает мне нагрузку дозировано. Я все еще чувствую, что смогу составить конкуренцию в этой команде, поэтому продолжаю за нее выступать. Я готов к новым вызовам, но все решает наставник».