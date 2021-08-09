Монако
0 : 0
Спарта Прага
10.08.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Монако - Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Определяется потенциальный соперник «Шахтера»

  • 09.08.2021 15:20
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Монако - Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
© twitter.com/AS_Monaco

Во вторник «Монако» и «Спарта» проведут ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. В Украине за этим поединком будут следить с повышенным интересом: в этом противостоянии будет определяться потенциальный соперник «Шахтера» по раунду плей-офф квалификации – если, конечно, сами «горняки» пройдут бельгийский «Генк».

«Монако»

Фаворитом в этой паре, несомненно, является «Монако». Первый матч в Праге подопечные Нико Ковача выиграли со счетом 2:0 – голами отличились Орельен Тчуамени и Кевин Фолланд. Даже без правила выездного гола победа 2:0 в гостях – очень серьезная заявка на проход в следующую стадию. Между двумя матчами со «Спартой» «Монако» также стартовал в новом сезоне Лиги 1. И старт получился неудачным – подопечные Ковача не сумели обыграть «Нант» (ничья 1:1).

В прошлом сезоне «Монако» завоевал бронзу чемпионата Франции. Однако после этого летом без кадровых потерь не обошлось: были проданы фланговые защитники Бенджамин Хенрихс и Фоде Балло-Туре.

Усиления у «Монако» нынешним летом были в основном в линию полузащиты и атаки. Буквально на днях был подписан за 17 миллионов евро лидер «АЗ Алкмаар» Мирон Боаду. Также за 11 миллионов куплен полузащитник «Лиона» Жан Лукас, а у «Баварии» в аренду взят голкипер Александер Нюбель. В целом стоит сказать, что к данному моменту за лето «Монако» кадрово стал сильнее, чем в прошлом сезоне.

«Спарта»

А вот перед «Спартой» стоит непростая задача в гостях отыграть дефицит в два гола. Сезон для подопечных Павла Врбы начался еще 20 июля со второго раунда квалификации Лиги чемпионов: в очень непростом противостоянии по сумме двух матчей был пройден венский «Рапид» - 1:2, 2:0.

После первого матча с «Рапидом» «Спарта» стартовала и в чемпионате Чехии. К данному моменту там сыграно уже три тура: «Спарта» пока что идет без потерь. Мотивация у подопечных Врбы максимальная – вернуть клубу чемпионский титул впервые после 2014 года.

Суммарно у «Спарты» в нынешнем сезоне сыграно уже 6 официальных матчей. В плане игрового тонуса чешская команда точно имеет преимущество, но уж очень сильно уступает «Монако» в классе и подборе игроков, что и воплотилось в результат первого матча.

Прогноз на противостояние

«Монако» по праву считается явным фаворитом и всего противостояния, и отдельно взятого ответного матча. Наш прогноз – победа хозяев, коэффициент – 1,39.

10 августа, вторник

«Монако» – «Спарта» Прага
Монако. Стадион Луи II. 21:00
Прямая ТВ-трансляция – Спорт 2
Арбитр - Даниэле Орсато (Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник — Sport.ua

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