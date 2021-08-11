12 августа Исполком УАФ не будет рассматривать вопрос тренера сборной

Все еще ждут ответ от Реброва?

  • 11.08.2021 16:20
  • 2204 просмотра
  • 11 комментариев
12 августа Исполком УАФ не будет рассматривать вопрос тренера сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

На повестке дня завтрашнего Исполкома УАФ не ожидается рассмотрение вопроса о назначении главного тренера сборной Украины.
 
По информации источника, к завтрашнему дню с большой долей вероятности Сергей Ребров еще не успеет решить свои контрактные вопросы с арабским клубом «Аль-Айн».
 
В этой связи Исполком сосредоточит свое внимание на другом вопросе — формировании нового комитета сборных команд Украины, который до последнего времени возглавлял Мирон Маркевич. Опытный специалист покинул свою должность после того, как не получил от УАФ предложения возглавить сборную Украины.
 
Другой источник ранее сообщал, что завтра Исполкома УАФ утвердит в качестве тренера сборной Украины Александра Петракова.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 11.08.2021 17:39
    0
    Лучший вариант Луческу , пусть совмещает, если сам захочет.
    На ЕВРО 15 из Динамо + 5 из Шахтёра.
    Со всеми работал.
    Но Суркисы не отпустят...
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 11.08.2021 17:36
    0
    Блохіна!!!... Блохіна!!!...
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
      Slavkolvivskiy, 11.08.2021 17:27
    0
    Пішов Шевченко..і почалось повторення минулих років. Знову буде зміна тренерів щороку.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.08.2021 17:06
    0
    Оно Реброву не надо....Нормальный чел на токое не пойдет...
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    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 16:42
    +1
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 16:39
    +2
    Клоуны. зато всех все в стране устраивает 11 августа а играть уже в сентябре матчи
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 11.08.2021 16:37
    +1
    Кумовья (Шевченко и Павелко) "кинули" Реброва.
    Ребров вынужден был искать новое место работы и нашел.
    Маркевич обиделся и ушел из УАФ.
    А кандидатов много: тот же Маркевич, Михайличенко, Биба, Григорчук, Заваров ....
    Любой может дополнить список или кого-то убрать.
    А в УФФ всё нормально - решаются текущие вопросы, типа ППР:
    пришли, поговорили, разошлись...
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    CheMP
    online
      CheMP, 11.08.2021 16:37
    -1
    шоб его Милан не подписал
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 11.08.2021 16:36
    +1
    вот это Пазик грюкнул так грюкнул дверью
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 11.08.2021 16:28
    +1
    Знову Завтракі)))
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 16:26
    +2
    много ходовочники млин
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