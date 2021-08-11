12 августа Исполком УАФ не будет рассматривать вопрос тренера сборной

На повестке дня завтрашнего Исполкома УАФ не ожидается рассмотрение вопроса о назначении главного тренера сборной Украины.
По информации источника, к завтрашнему дню с большой долей вероятности Сергей Ребров еще не успеет решить свои контрактные вопросы с арабским клубом «Аль-Айн».
В этой связи Исполком сосредоточит свое внимание на другом вопросе — формировании нового комитета сборных команд Украины, который до последнего времени возглавлял Мирон Маркевич. Опытный специалист покинул свою должность после того, как не получил от УАФ предложения возглавить сборную Украины.
Другой источник ранее сообщал, что завтра Исполкома УАФ утвердит в качестве тренера сборной Украины Александра Петракова.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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На ЕВРО 15 из Динамо + 5 из Шахтёра.
Со всеми работал.
Но Суркисы не отпустят...
Ребров вынужден был искать новое место работы и нашел.
Маркевич обиделся и ушел из УАФ.
А кандидатов много: тот же Маркевич, Михайличенко, Биба, Григорчук, Заваров ....
Любой может дополнить список или кого-то убрать.
А в УФФ всё нормально - решаются текущие вопросы, типа ППР:
пришли, поговорили, разошлись...
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