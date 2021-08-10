Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ

Отец Лионеля Месси Хорхе сегодня в аэропорту Барселоны подтвердил переход своего сына в ПСЖ:

– Месси сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»?

– Да.

– Кто виноват в уходе Месси?

– Спросите в «Барселоне».

– Ваш сын расстроен?

– Разве вы его не видели?

Ранее жена Месси сообщила, что они с мужем летят в Париж.