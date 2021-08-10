Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ

Отец Лионеля Месси Хорхе сегодня в аэропорту Барселоны подтвердил переход своего сына в ПСЖ:
– Месси сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»?
– Да.
– Кто виноват в уходе Месси?
– Спросите в «Барселоне».
– Ваш сын расстроен?
– Разве вы его не видели?
Ранее жена Месси сообщила, что они с мужем летят в Париж.
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Источник — Twitter
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