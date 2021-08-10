Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ

Хорхе Месси прокомментировал будущее своего сына

  • 10.08.2021 16:03
  • 1404 просмотра
  • 1 комментарий
Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Отец Лионеля Месси Хорхе сегодня в аэропорту Барселоны подтвердил переход своего сына в ПСЖ:

– Месси сегодня подпишет контракт с «ПСЖ»?
– Да.

– Кто виноват в уходе Месси?
– Спросите в «Барселоне».

– Ваш сын расстроен?
– Разве вы его не видели?

Ранее жена Месси сообщила, что они с мужем летят в Париж.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    Bohdan
    online
      Bohdan, 10.08.2021 16:43
    -1
    У відповідях батька відчувається надмірність і неповага. Ніхто вам з синочком нічого не винен.
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