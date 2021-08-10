ФОТО. Месси с женой летит в Париж

Форвард в шаге от перехода в ПСЖ

  • 10.08.2021 15:40
  • 4615 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Месси с женой летит в Париж
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо у себя в Инстаграме выложила совместное фото с мужем. По всей видимости, они отправляются в Париж на подписание контракта с ПСЖ:

«Вместе летим навстречу новому приключению», - написала Роккуццо.

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Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
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    Trollface
      Trollface, 10.08.2021 15:48
    +3
    Отличные новости.
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