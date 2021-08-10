ФОТО. Месси с женой летит в Париж

Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо у себя в Инстаграме выложила совместное фото с мужем. По всей видимости, они отправляются в Париж на подписание контракта с ПСЖ:
«Вместе летим навстречу новому приключению», - написала Роккуццо.
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Источник — Instagram
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