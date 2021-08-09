Источник: Месси уже прилетел в Париж

Несколько часов назад Лионель Месси прилетел в Париж. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
В ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с ПСЖ. Ранее сообщалось о том, что годичная зарплата 34-летнего форварда составит 50 миллионов евро в год.
Вчера Месси провел прощальную пресс-конференцию в Барселоне, во время которой не сдержал слез.
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Источник — твиттер Николо Скиры
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