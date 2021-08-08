ВИДЕО. Месси заплакал во время прощальной пресс-конференции

Легендарный футболист Лионель Месси, отдавший все годы своей профессиональной карьеры испанской «Барселоне», попрощался с клубом.



Дороги «сине-гранатовых» и великого аргентинца разошлись спустя 21 год преданных отношений. Об этом сообщил официальный аккаунт «Барселоны» в Instagram.



Каталонцы чуть больше месяца искали деньги — 200 млн евро — для того, чтобы продлить контракт с капитаном команды Лео Месси. Популярный порносайт даже предлагал финансовую поддержку команде, чтобы те не теряли своего лидера.



Заветная сделка должна была состояться. Однако все пошло не так, как ожидали любители футбола.



Выяснилось, что «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги», клуб не подписал свою главную звезду. Теперь прославленный 34-летний игрок будет искать для себя новый клуб.



Вашему вниманию запись прощальной пресс-конференции Лионеля Месси.