Украинец Приходько выиграл дебютный одиночный титул ITF

Украинец Олег Приходько стал чемпионом турнира ITF M15 в Грузии.
В матче за титул шестой сеяный украинец одолел Яна Бондаревского из России, посеянного под вторым номером.
Телави. Финал
Олег Приходько (Украина) – Ян Бондаревский (Россия) – 7:6(4), 6:3
Это был второй финал для 23-летнего Приходько, ранее он сражался за аналогичный титул в Анталье (2019).
В 2019-м году свой первый профессиональный титул в Телави выиграл еще один украинец Никита Маштаков.
Источник — Sport.ua
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