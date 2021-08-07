Украинец Приходько выиграл дебютный одиночный титул ITF

Украинец Олег Приходько стал чемпионом турнира ITF M15 в Грузии.

В матче за титул шестой сеяный украинец одолел Яна Бондаревского из России, посеянного под вторым номером.

Телави. Финал

Олег Приходько (Украина) – Ян Бондаревский (Россия) – 7:6(4), 6:3

Это был второй финал для 23-летнего Приходько, ранее он сражался за аналогичный титул в Анталье (2019).

В 2019-м году свой первый профессиональный титул в Телави выиграл еще один украинец Никита Маштаков.