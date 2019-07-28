Маштаков впервые выиграл профессиональный титул ITF

Украинский теннисист Никита Маштаков выиграл финал турнира ITF M15 в Грузии. Это достижения стало первым для уроженца Донецка на профессиональном уровне.
В решающем матче 20-летний украинец в двух сетах победил Денниса Успенского из США, посеянного под седьмым номером (6:3, 6:4). Теперь он с 625-го места рейтинга поднимется в топ-400.
Напомним, в четвертьфинале Маштаков в двух сетах победил местного теннисиста Георге Цивадзе (6:3, 6:4), а в полуфинале переиграл пятую ракетку турнира, Шалву Джанашию из России – 7:6 (7:2), 2:1 (отказ). На минувшей неделе Никита впервые сыграл в полуфинале турнира ITF в эстонском Пярну.
Источник — Sport.ua
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