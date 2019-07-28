Маштаков впервые выиграл профессиональный титул ITF

22:58 — digital_summer

А представьте как бы забегало Динамо с тем же Каштру. Который тонко настраивает игровую модель, а...

22:58 — Rostislav Zdorenko

У нас суперкубок придумали для того чтобы команда которая прое..ала все походу сезона смогла поте...

22:57 — футфан

Ти з тих нитіків, яким все не добре. Радій що сьогодні виграли, тим більше що гра непогана

22:57 — Олексій Коваль

Примета говорит, что чемпионом и обладателем кубка Украины будет Шахтер

22:56 — digital_summer

Ну так это и главное. Если бы весь "телепул" ложился костьми с Шахтером как ложится с Динамо, то ...

22:56 — « УАФ - М а ф і я »

Он умеет настроить команду на один определенный матч. Дальше будет привычная тягомотина. Вспомнит...

22:55 — vismut58

Покажите президента ещё разик!!!

22:53 — « УАФ - М а ф і я »

Жить результатом сегодня, что еще год как минимум наблюдать тягомотину и как Шахтер выиграет оче...

22:52 — digital_summer

Потому что телепул