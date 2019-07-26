Маштаков сыграет в полуфинале турнира ITF

11:29 — Ukraine_Kiev_Fan

Деб..илы минусуйте, раз вам насрать, что у Динамо игры нет, а виноваты всегда только окружающие ф...

11:15 — AlexDSan

У Колоса і Дніпра будуть шанси проти Динамо вже в силу того, що керівництво цих клубів не заборон...