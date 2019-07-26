Украинский теннисист Никита Маштаков сыграет в полуфинале турнира ITF M15 в Грузии.
В четвертьфинале 20-летний украинец в двух сетах победил местного теннисиста Георге Цивадзе: 6:3, 6:4.
Это будет второй полуфинал на профессиональном уровне для Маштакова. На прошлой неделе дончанин стал полуфиналистом в эстонском Пярну.
Завтра Никита встретится с пятой ракеткой турнира - Шалвой Джанашией из России.
Источник — Большой теннис Украины
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