Все длилось 8 минут. Стало известно, что именно оперировали Луческу

У румына появилась киста вросшего волоса, от которой поднялась температура

  • 05.08.2021 23:59
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Все длилось 8 минут. Стало известно, что именно оперировали Луческу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

У румынского тренера Динамо Мирчи Луческу на прошлой неделе в Киеве возникли проблемы со здоровьем.

На последнем матче команды против «Фенербахче» (1:1) наставник не присутствовал, и ему потребовалась операция. Стало известно, чем было вызвано хирургическое вмешательство.

Дело в том, что у румына появилась киста вросшего волоса, от которой поднялась температура.

Врачи провели тщательное обследование и решили прооперировать румынского тренера, чтобы удалить кисту. Операция длилась около 8 минут и прошла успешно.

Мирча Луческу сейчас в порядке, ему ничего не угрожает. Киевские врачи дали согласие, чтобы тренер находился на скамейке запасных в следующем матче «Динамо» в чемпионате.

Напомним, 1 августа ассистент главного тренера «Динамо» Эмил Карас после матча 2-го тура УПЛ против «Вереса» (4:0) так объяснил, почему наставник команды отсутствовал во время поединка на скамейке запасных:

«У Мистера простуда, немного поднялась температура. Доктор говорит, что причиной, скорее всего, являются перепады погоды. На улице – жара, в кабинете работает кондиционер. Все это привело к простуде. Доктор решил, что для Мистера лучше остаться на трибуне, чтобы не нервничать возле поля. Мы все желаем Мистеру скорейшего выздоровления. Ребята очень переживают». 

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Источник — Ziare.com

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