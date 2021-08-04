СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу перенес операцию в Киеве. После матча 2-го тура с «Вересом» (4:0), который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования.

В итоге главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. После восстановления специалист вновь сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.

Напомним, что Луческу не полетел с командой на товарищеский матч с «Фенербахче».