СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу перенес операцию в Киеве. После матча 2-го тура с «Вересом» (4:0), который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования.
В итоге главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. После восстановления специалист вновь сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.
Напомним, что Луческу не полетел с командой на товарищеский матч с «Фенербахче».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Всем желаю дожить до его лет и быть в деле
Крепкого здоровья Мистер! По быстрее на поправку! Шахтеру нужен сильный оппонент в чемпионате
Ни слова об этом...
Конечно же скорейшего выздоровления ему!
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