СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве

Наставник «Динамо» перенес хирургическое вмешательство

  • 04.08.2021 15:38
  • 6787 просмотров
  • 18 комментариев
СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу перенес операцию в Киеве. После матча 2-го тура с «Вересом» (4:0), который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования.

В итоге главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. После восстановления специалист вновь сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.

Напомним, что Луческу не полетел с командой на товарищеский матч с «Фенербахче».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 04.08.2021 16:32
    0
    Хоть бы не закончилось как с Лобановским, надеюсь
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 04.08.2021 16:30
    0
    Бля...интересньій народ...даже у врачей есть врачебная тайна...если не хотят афишировать, то забудьте
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 04.08.2021 16:29
    0
    Вот вы любите исподнее белье обсудить.
    Всем желаю дожить до его лет и быть в деле
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
      ~ Viacheslav ~, 04.08.2021 16:28
    0
    Такое впечатление, что всем в пресс службе Динамо сделали операцию на языке. Неужели тяжело сказать что там на самом деле? Ведь незнание порождает самые дурные мысли...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
      ~ Viacheslav ~, 04.08.2021 16:27
    0
    Странное дело. Говорили что у него простуда. Какая может быть операция при простуде?? Что то от нас скрывают!
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 04.08.2021 16:27
    +1
    Норм так простуда.. говорили и писали.
    Крепкого здоровья Мистер! По быстрее на поправку! Шахтеру нужен сильный оппонент в чемпионате
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    Jop12
    online
      Jop12, 04.08.2021 16:25
    -4
    __Funny_Cat__, 04.08.2021 16:11
    Поправляйся Дед, нам еще Требл защищать!
    Какой требл???плешивый,вы что уже выиграли суперкубок сезона 20/21
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    Yury Mosaev
    online
      Yury Mosaev, 04.08.2021 16:22
    0
    я думаю сердце, он в программе Циганика говорил, что у него в сердце 2 стента и шунты есть, обычно их меняют и не удивлюсь если такое больное сердце, то и кардиостимулятор может быть. В отличии от почек на сердце такие операции спокойно делают.
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    justhateme
      justhateme, 04.08.2021 16:18
    +6
    Вазэктомия говорят.
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    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 04.08.2021 16:16
    -6
    Когда сказали что он немного простужен, то на трибуне он не вьіглядел таким...обьічно он с соплями и салфеткой...бьістрее всего что то возрастное...вообще есть интимньіе места...так что что то скажут...конечно здоровья!
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    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 04.08.2021 16:11
    -4
    Поправляйся Дед, нам еще Требл защищать!
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 04.08.2021 16:09
    -3
    Артур Отаманчук, 04.08.2021 16:00
    переніс куди? де вона зараз знаходиться?
    Перніс в Києві, значить десь там і знаходиться. А якщо серйозно, то що це за висвітлення матеріалу? Яку операцію? Що оперували, або хоч в якій лікарні? А так така багато інформації, що не зрозуміло про що інфомація. Мірчі здоровя
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    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 04.08.2021 16:08
    -7
    А шо у него?
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    adidas77
      adidas77, 04.08.2021 16:07
    -4
    А что конкретно случилось с Мирчей?
    Ни слова об этом...
    Конечно же скорейшего выздоровления ему!
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    avtv5555
      avtv5555, 04.08.2021 16:05
    0
    Луческу здоровья и ближайшего возвращения к работе.
    Ссылка
    Артур Отаманчук
      Артур Отаманчук, 04.08.2021 16:00
    0
    переніс куди? де вона зараз знаходиться?
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 04.08.2021 15:59
    +3
    Здоровья Мирчи и скорейшего выздоровления.
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    bullyUA
      bullyUA, 04.08.2021 15:57
    +8
    Здоровья Мирче!
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