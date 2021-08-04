С Рамиресом и Шкуриным, но без Луческу. Динамо отправилось в Турцию

Сегодня в 19:00 «Динамо» в Стамбуле начнет контрольный матч против «Фенербахче». В Турцию киевляне отправились без тренера Мирчи Луческу.
Из-за проблем со здоровьем наставник остался в Киеве.
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
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Источник — ФК Динамо Киев
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