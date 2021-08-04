С Рамиресом и Шкуриным, но без Луческу. Динамо отправилось в Турцию

Команда проведет контрольный матч

  • 04.08.2021 12:05
  • 2368 просмотров
  • 3 комментария
С Рамиресом и Шкуриным, но без Луческу. Динамо отправилось в Турцию
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:00 «Динамо» в Стамбуле начнет контрольный матч против «Фенербахче». В Турцию киевляне отправились без тренера Мирчи Луческу.

Из-за проблем со здоровьем наставник остался в Киеве.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    stopor2016
      stopor2016, 04.08.2021 12:35
    0
    Alexander Киев, 04.08.2021 12:21
    Ещё бы.. Суперкубок перенесли, сами же просили. + 1-й тур пропустили.
    Ваш Вася Кобин просил , проснись!
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 04.08.2021 12:21
    -6
    victorpolo, 04.08.2021 12:13
    а говорят, что футболисты перегружены играми... ДК вон между матчами УПЛ еще успевает товарняки международные гонять! )))
    Ещё бы.. Суперкубок перенесли, сами же просили. + 1-й тур пропустили.
    Ссылка
    victorpolo
      victorpolo, 04.08.2021 12:13
    +1
    а говорят, что футболисты перегружены играми... ДК вон между матчами УПЛ еще успевает товарняки международные гонять! )))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности