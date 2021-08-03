Луческу пропустит спарринг Динамо с Фенербахче

Румынский тренер простудился и не полетит в Стамбул

  • 03.08.2021 08:52
  • 1603 просмотра
  • 1 комментарий
Луческу пропустит спарринг Динамо с Фенербахче
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

После матча 2-го тура УПЛ с «Вересом» (4:0) Мирча Луческу не дал игрокам «Динамо» выходной и уже в понедельник была тренировка.

Как и в игре с ровенчанами, пока что функции Мирчи Луческу выполняет Эмиль Карас. Он также будет руководить командой в товарищеском матче с «Фенербахче», который состоится 4 августа.

Врачи пока не рекомендовали Мистеру быть в активном рабочем процессе, поэтому он будет давать указания по телефону.

Напомним, что для «Динамо» сезон-2021/2022 официально начался только в прошлое воскресенье. Ранее были перенесены матчи киевлян против «Шахтера» (Суперкубок Украины) и «Миная» в первом туре чемпионата.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    georg109
      georg109, 03.08.2021 09:29
    +2
    Бажаемо швидкого одужання!!!!!
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