Луческу пропустит спарринг Динамо с Фенербахче

После матча 2-го тура УПЛ с «Вересом» (4:0) Мирча Луческу не дал игрокам «Динамо» выходной и уже в понедельник была тренировка.

Как и в игре с ровенчанами, пока что функции Мирчи Луческу выполняет Эмиль Карас. Он также будет руководить командой в товарищеском матче с «Фенербахче», который состоится 4 августа.

Врачи пока не рекомендовали Мистеру быть в активном рабочем процессе, поэтому он будет давать указания по телефону.

Напомним, что для «Динамо» сезон-2021/2022 официально начался только в прошлое воскресенье. Ранее были перенесены матчи киевлян против «Шахтера» (Суперкубок Украины) и «Миная» в первом туре чемпионата.