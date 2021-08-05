Клуж-Напока. Цуренко досрочно завершила борьбу в матче второго круга

Украинская теннисистка не смогла доиграть свой поединок на турнире WTA в Румынии

  • 05.08.2021 03:39
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Клуж-Напока. Цуренко досрочно завершила борьбу в матче второго круга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступление на турнире WTA в румынском Клуж-Напока.

В восьмом гейме матча второго круга украинка обратилась за помощью к физио. По ходу гейма на своей подаче Цуренко испытывала проблемы со спиной/поясницей. 

Леся воспользовалась медицинским перерывом, но в итоге приняла решение досрочно закончить поединок.

Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Сеоне Мендес (Австралия, Q) – 3:4, отказ

К тому моменту соперницы выполнили по 2 брейка.

Напомним, ранее Цуренко неожиданно обыграла пятую сеяную.

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Источник — Большой теннис Украины

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