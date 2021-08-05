Клуж-Напока. Цуренко досрочно завершила борьбу в матче второго круга

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступление на турнире WTA в румынском Клуж-Напока.

В восьмом гейме матча второго круга украинка обратилась за помощью к физио. По ходу гейма на своей подаче Цуренко испытывала проблемы со спиной/поясницей.

Леся воспользовалась медицинским перерывом, но в итоге приняла решение досрочно закончить поединок.

Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Сеоне Мендес (Австралия, Q) – 3:4, отказ

К тому моменту соперницы выполнили по 2 брейка.

Напомним, ранее Цуренко неожиданно обыграла пятую сеяную.