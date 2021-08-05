Клуж-Напока. Цуренко досрочно завершила борьбу в матче второго круга

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступление на турнире WTA в румынском Клуж-Напока.
В восьмом гейме матча второго круга украинка обратилась за помощью к физио. По ходу гейма на своей подаче Цуренко испытывала проблемы со спиной/поясницей.
Леся воспользовалась медицинским перерывом, но в итоге приняла решение досрочно закончить поединок.
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Сеоне Мендес (Австралия, Q) – 3:4, отказ
К тому моменту соперницы выполнили по 2 брейка.
Напомним, ранее Цуренко неожиданно обыграла пятую сеяную.
Источник — Большой теннис Украины
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