Клуж-Напока. Цуренко стартовала с победы

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде грунтового турнира WTA в румынской Клуж-Напоке встречалась с пятой сеяной Еленой Габриэлой Русе. Украинка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 39 минут.
1-й раунд
Елена Габриэла Русе (Румыния, 5) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 3:6
Во втором раунде Цуренко сыграет с победителем матча между квалифайерами. Отборочный турнир пока что продолжается.
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Источник — Sport.ua
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