Клуж-Напока. Цуренко стартовала с победы

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде грунтового турнира WTA в румынской Клуж-Напоке встречалась с пятой сеяной Еленой Габриэлой Русе. Украинка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 39 минут.

1-й раунд

Елена Габриэла Русе (Румыния, 5) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 3:6

Во втором раунде Цуренко сыграет с победителем матча между квалифайерами. Отборочный турнир пока что продолжается.