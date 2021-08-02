Клуж-Напока. Цуренко стартовала с победы

Украинка неожиданно обыграла первую сеяную

  • 02.08.2021 21:02
  • 457 просмотров
  • 2 комментария
Клуж-Напока. Цуренко стартовала с победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде грунтового турнира WTA в румынской Клуж-Напоке встречалась с пятой сеяной Еленой Габриэлой Русе. Украинка одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 39 минут.

1-й раунд

Елена Габриэла Русе (Румыния, 5) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 3:6

Во втором раунде Цуренко сыграет с победителем матча между квалифайерами. Отборочный турнир пока что продолжается.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 02.08.2021 22:06
    0
    Покарала,недавню кривдницю Ястремської.
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    Maks23
    online
      Maks23, 02.08.2021 21:14
    0
    Красава..
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