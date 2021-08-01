Цуренко узнала первую соперницу на турнире WTA в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№179 WTA) выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Румынии.
В первом круге украинка сразится с пятой сеяной Еленой-Габриэлой Русе (№137 WTA).
Стоит отметить, что румынка недавно выиграла дебютный титул WTA в Гамбурге, а неделю назад дошла до финала на турнире в Палермо.
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Источник — Sport.ua
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