Аталанта согласилась продать защитника в Тоттенхэм и уже нашла замену

«Аталанта» согласилась продать в «Тоттенхэм» своего центрального защитника Кристиана Ромеро. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. Ранее сообщалось о том, что на игрока также претендует «Барселона».
«Аталанта» уже нашла замену Ромеро. Клуб близок к аренде защитника «Ювентуса» Мериха Демирала с правом выкупа. Суммарно аренда плюс выкуп могут обойтись «Аталанте» в 30 миллионов евро.
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Источник — Twitter
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