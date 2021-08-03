Аталанта согласилась продать защитника в Тоттенхэм и уже нашла замену

Кристиан Ромеро продолжит карьеру в Англии

  • 03.08.2021 18:30
  • 895 просмотров
  • 1 комментарий
Аталанта согласилась продать защитника в Тоттенхэм и уже нашла замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

«Аталанта» согласилась продать в «Тоттенхэм» своего центрального защитника Кристиана Ромеро. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. Ранее сообщалось о том, что на игрока также претендует «Барселона».

«Аталанта» уже нашла замену Ромеро. Клуб близок к аренде защитника «Ювентуса» Мериха Демирала с правом выкупа. Суммарно аренда плюс выкуп могут обойтись «Аталанте» в 30 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    samird
      samird, 03.08.2021 19:09
    0
    Видел очень много матчей Аталанты. Ромеро очень приличный защитник, но полтинник он явно не стоит.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности