Барселона поспорит с Тоттенхэмом за защитника Аталанты

Каталонская «Барселона» заинтересована в выкупе контракта 23-летнего аргентинского центрального защитника Кристиана Ромеро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Тоттенхэм».
Контракт Ромеро принадлежит «Ювентусу», но с сентября 2020 года он защищает цвета «Аталанты» на правах аренды. Соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Ромеро провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
В активе Кристиана пять матчей за сборную Аргентины, где он забил один гол.
Источник — Sportitalia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.