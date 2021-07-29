Барселона поспорит с Тоттенхэмом за защитника Аталанты

Каталонскому клубу нужен Кристиан Ромеро

  • 29.07.2021 05:07
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Барселона поспорит с Тоттенхэмом за защитника Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» заинтересована в выкупе контракта 23-летнего аргентинского центрального защитника Кристиана Ромеро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Тоттенхэм».

Контракт Ромеро принадлежит «Ювентусу», но с сентября 2020 года он защищает цвета «Аталанты» на правах аренды. Соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Ромеро провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

В активе Кристиана пять матчей за сборную Аргентины, где он забил один гол.

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Источник — Sportitalia

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