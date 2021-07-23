Аталанта готова продать Ромеро Тоттенхэму за 55 млн евро

Английский «Тоттенхэм» хочет подписать центрального защитника итальянской «Аталанты» Кристиана Ромеро.
«Шпоры» предложили 40 млн евро за трансфер 23-летнего игрока и еще 10 миллионов в качестве бонусов. Итальянцы хотят выручить с продажи 55 млн евро.
В прошлом сезоне Ромеро провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Кристиан был признан лучшим защитником Серии А сезона 2020/21.
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Источник — Tyc Sports
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