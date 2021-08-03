Дженоа подписала свежеиспеченного чемпиона Европы

«Дженоа» официально сообщила о подписании голкипера сборной Италии и чемпиона Европы-2020 Сальваторе Сиригу. Условия контракта не разглашаются.
Предыдущим клубом Сиригу был «Торино», за который он выступал в 2017-2021 годах. Контракт 34-летнего вратаря с «Торино» был расторгнут в середине июля.
Ранее «Дженоа» проявляла интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге, но сделала выбор в пользу другого игрока.
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Источник — ФК Дженоа
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