Дженоа подписала свежеиспеченного чемпиона Европы

«Дженоа» официально сообщила о подписании голкипера сборной Италии и чемпиона Европы-2020 Сальваторе Сиригу. Условия контракта не разглашаются.

Предыдущим клубом Сиригу был «Торино», за который он выступал в 2017-2021 годах. Контракт 34-летнего вратаря с «Торино» был расторгнут в середине июля.

Ранее «Дженоа» проявляла интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге, но сделала выбор в пользу другого игрока.