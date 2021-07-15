Свежеиспеченный чемпион Европы расторг контракт с клубом

«Торино» официально сообщил о расторжении контракта со своим голкипером Сальваторе Сиригу. Соглашение с 34-летним вратарем расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Ожидается, что в ближайшее время Сиригу станет игроком другого клуба Серии А – «Дженоа». За «Торино» он выступал с 2017 года.
Ранее Сиригу стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Он провел один матч на турнире, выйдя на замену в поединке группового этапа против Уэльса.
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Источник — ФК Торино
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