Свежеиспеченный чемпион Европы расторг контракт с клубом

Сальваторе Сиригу покинул «Торино»

  • 15.07.2021 18:51
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Свежеиспеченный чемпион Европы расторг контракт с клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сальваторе Сиригу

«Торино» официально сообщил о расторжении контракта со своим голкипером Сальваторе Сиригу. Соглашение с 34-летним вратарем расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Ожидается, что в ближайшее время Сиригу станет игроком другого клуба Серии А – «Дженоа». За «Торино» он выступал с 2017 года.

Ранее Сиригу стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Он провел один матч на турнире, выйдя на замену в поединке группового этапа против Уэльса.

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Источник — ФК Торино

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