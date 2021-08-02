Де Дзерби готовится к дебюту с Шахтером в еврокубках

3 августа «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов. Соперником горняков станет четвертая команда чемпионата Бельгии – «Генк» (начало игры в 21:00). С этим клубом в еврокубках «Шахтер» ранее не пересекался, зато играл против самых титулованных бельгийских команд, «Андерлехта» (2 победы) и «Брюгге» (2 победы, 5 ничьих и 1 поражение). Кстати, «Генк» еще называют или «магистрами», или «шахтерами».

Аналитики Parimatch на сомневаются, что «Шахтер» преодолеет третий квалифайн. 37% на то, что горняки пройдут дальше. И 42% на то, что украинская команда выиграет в первом матче, который пройдет на выезде (29% на победу «Генка» и 29% на ничью). Напомним, что ответный матч состоится 10 августа в Киеве.

Накануне «Шахтер» сыграл в рамках УПЛ со «Львовом» и уверенно победил 3:0 в гостях. Сейчас у команды две победы в двух официальных матчах сезона («Ингулец» 2:1). У «Генка» дела обстоят хуже. Он начал сезон с поражения «Брюгге» в Суперкубке (2:3), затем была ничья со «Стандардом» (1:1) и поражение «Остенде» (3:4). Причем «Брюгге» «Генк» забил первым, как и «Остенде», там соперник «Шахтера» вообще дважды за матч вел в счете, но не смог удержать преимущество.

«Генк» много забивает, это вторая по результативности команда прошлого чемпионата Бельгии. Но и пропускает немало. Вряд ли «Генку» удастся рассчитывать на высокую результативность в еврокубках с более опытным соперником.

Проблемой для «Шахтера» бельгийцы стать не должны. Команда сделает все, чтобы с новым тренером попасть в основную сетку Лиги чемпионов и поэтому здесь главное просто сыграть собранно, не дав «Генку» ни единого шанса на борьбу за путевку в следующий раунд.