Де Дзерби готовится к дебюту с Шахтером в еврокубках

Накануне «Шахтер» сыграл в рамках УПЛ со «Львовом» и уверенно победил 3:0 в гостях

  • 02.08.2021 17:53
  • 577 просмотров
  • 7 комментариев
Де Дзерби готовится к дебюту с Шахтером в еврокубках

3 августа «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов. Соперником горняков станет четвертая команда чемпионата Бельгии – «Генк» (начало игры в 21:00). С этим клубом в еврокубках «Шахтер» ранее не пересекался, зато играл против самых титулованных бельгийских команд, «Андерлехта» (2 победы) и «Брюгге» (2 победы, 5 ничьих и 1 поражение). Кстати, «Генк» еще называют или «магистрами», или «шахтерами».

Аналитики Parimatch на сомневаются, что «Шахтер» преодолеет третий квалифайн. 37% на то, что горняки пройдут дальше. И 42% на то, что украинская команда выиграет в первом матче, который пройдет на выезде (29% на победу «Генка» и 29% на ничью). Напомним, что ответный матч состоится 10 августа в Киеве.

Накануне «Шахтер» сыграл в рамках УПЛ со «Львовом» и уверенно победил 3:0 в гостях. Сейчас у команды две победы в двух официальных матчах сезона («Ингулец» 2:1). У «Генка» дела обстоят хуже. Он начал сезон с поражения «Брюгге» в Суперкубке (2:3), затем была ничья со «Стандардом» (1:1) и поражение «Остенде» (3:4). Причем «Брюгге» «Генк» забил первым, как и «Остенде», там соперник «Шахтера» вообще дважды за матч вел в счете, но не смог удержать преимущество.

«Генк» много забивает, это вторая по результативности команда прошлого чемпионата Бельгии. Но и пропускает немало. Вряд ли «Генку» удастся рассчитывать на высокую результативность в еврокубках с более опытным соперником.

Проблемой для «Шахтера» бельгийцы стать не должны. Команда сделает все, чтобы с новым тренером попасть в основную сетку Лиги чемпионов и поэтому здесь главное просто сыграть собранно, не дав «Генку» ни единого шанса на борьбу за путевку в следующий раунд.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
      Face Control, 02.08.2021 18:38
    0
    mayakovskiy1, 02.08.2021 18:29
    И что тогда?))) Твоя жалкая Динама перестанет от Ференвароша отбиваться?)))
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 02.08.2021 18:34
    0
    Добрые ребята отмечаются на этой ветке и что самое важное, патриоты своего государства и украинского футбола, а вы все вопите "Россия, Россия", тут и России не надо, свои добры молодцы все расхирачат.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.08.2021 18:29
    -2
    XBanat, 02.08.2021 18:24
    Чтобы ты просрал кротяра сасуоловский
    И что тогда?))) Твоя жалкая Динама перестанет от Ференвароша отбиваться?)))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.08.2021 18:28
    -2
    Две легкие победы. Команды просто с разных планет. Шахта с каждым матчем будет только набирать
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 02.08.2021 18:24
    0
    Чтобы ты просрал кротяра сасуоловский
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
      Maksim Dimitrov, 02.08.2021 18:15
    +1
    Как бы не печально было но думаю шахтер не пройдёт бельгийцев
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 02.08.2021 18:10
    +2
    Что значит букмекеры не сомневаются?! Значит Шахтер 100% пройдет дальше? Зачем ставки тогда принимать? Ребята, пишущие такую чушь, думайте хоть не много
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