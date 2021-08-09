Виктор ВАЦКО: «Ответная игра с Генком будет непростой»

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу команды Роберто Де Дзерби над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Витао в старте можно объяснить только тем, что «Шахтеру» не хватает антропометрии. Матвиенко и Марлон не самые высокие для современных центральных защитников. Много людей раскритиковали Витао, но, я думаю, что спешить не надо. Он должен набирать мышечную массу. У него 95% точных передач и 75% выигранных единоборств.

В моменте с голом «Генка», Витао оставил нападающего на Додо. Додо 166 сантиметров роста против 2,02. Стартовый план «Шахтера» не сработал. После первых минут, «Генк» отошел от прессинга, стал играть средним блоком. У «Шахтера» мы видели только контроль мяча. Де Дзерби притирается к команде, к условиям, в которых он работает. Ответная игра будет непростой. «Генк» – добротная команда», - сказал Вацко.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.