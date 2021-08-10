Виктор ЛЕОНЕНКО: «Замены Де Дзерби сыграли здорово»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу команды Роберто Де Дзерби над бельгийским «Генком» (2:1) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Команда еще не сыграна. Ребята должны друг к другу привыкнуть. Преимущество имели, мяч контролировали. Необязательный гол от «2.02» пропустили. Трубин тут должен был выручать. Гол имени Трубина. В таких моментах вратари должны помогать центральным защитникам. Пенальти, конечно, был, но он глупый. Момент со вторым голом – гол имени Исмаили. Он задурил защитника. Замены сыграли здорово», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 10 августа, начало в 20:30 по Киеву.